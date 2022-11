Sanat ve cemiyet dünyası Turkcell Platinum Park'ta buluştu

Turkcell Platinum Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Offroad Challenge, üçüncü kez İstanbul'un kalbinde Offroad heyecanını yaşattı. 12 takımın heyecan dolu mücadelesini Hülya Kalyoncu, Petek Ertüre, Serdar Oal, Banu Sağanak ve Çağatay Erten gibi ünlü isimler de yerinde takip etti.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Platinum Offroad Challenge, Offroad tutkunlarını bir araya getirdi. Turkcell Platinum'luların ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Hülya Kalyoncu, Laura Margarita, Petek Ertüre, Serdar Oal, Banu Sağanak, Çağatay Erten, Burcu Şendir, Ebru Erberdi, Sinem Yıldırım, Serap Sarı, Eda Evliyagil, Sarp Evliyagil, Rüya Aslantepe, Nida Bozkurt ve Mine Kalpakçıoğlu gibi birçok ünlü de yarışmayı yerinde takip etti. Takımların, 3 etaptaki farklı istasyonlardaki zorlu engelleri aştıkları mücadeleyi pilot Hasan Demir ve co-pilotu Uğur Akyol kazandı. Şampiyona birincilik kupasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Biz her zaman insanımıza ve ülkemize değer üretmeye, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya odaklandık. Turkcell Platinum Park Offroad etkinliği de aslında müşterilerimize sunduğumuz somut faydalardan bir tanesi. İstanbul gibi dünyanın en önemli metropollerinden birinin tam ortasında Offroad yapma fikrinin bugün geldiği nokta hepimiz için büyük bir mutluluk. Şehrin karmaşasından uzak, yeşille ve doğa sporlarıyla baş başa vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park'taki mücadele, her yıl biraz daha büyüyor. İlk düzenlediğimiz yıldan beri hem bu keyifli organizasyona hem de etkinliğin yapıldığı Turkcell Platinum Park'a ilgi çok arttı. Bugüne kadar on binlerce Platinum'lu, Turkcell'in sağladığı imkanlar sayesinde doğa hobilerini deneyimleyerek yaşamlarına yeni bir renk kattı. Park, bu tarz etkinliklerle ekstrem sporlara ilgi duyan meraklıların yanı sıra, profesyoneller için de bir çekim merkezi oldu. Biz de Turkcell Platinum'la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de başta şampiyon olan pilot Hasan Demir ve co-pilotu Uğur Akyol olmak üzere Turkcell Platinum Offroad Challenge'ta bu heyecanlı bizlerle paylaşan tüm Offroad tutkunlarına teşekkür ediyorum” dedi.