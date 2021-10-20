Sanat ve kültür 1 yıldır bu "İstasyonda" duruyor

Maltepe Belediyesi'nin aylık kültür, sanat ve edebiyat yayını “İstasyon Dergi”, birinci yaşını kutluyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında yayın hayatına başlayan derginin 13.sayısı edebiyat tutkunları ile buluşuyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İstasyonlar genellikle gelip geçicilerin uğrak mekanı olurken ‘İstasyon' kalıcılık belirledi. 1 yıldır ‘İstasyon'dayım" diyerek derginin birinci yaşını kutladı.

Birinci yaşını kutlayan derginin bu sayısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ünlü isimlerin kaleme aldığı yazılara ayrıldı. AKUT Onursal Başkanı- yazar Nasuh Mahruki “Türkiye Cumhuriyeti 98 Yaşında Ama…”, Prof.Dr.Emre Kongar “Atatürk Cumhuriyeti'nin Anlamı”, yazar Ayşe Kulin “Cumhuriyete Bin Teşekkür”, ünlü şair, Prof. Dr. Ataol Behramoğlu “Türk Edebiyatının Kurtuluş Savaşı”, gazeteci- yazar Zeynep Oral “Benim Cumhuriyet Bayramım” isimli yazılarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin destansı kuruluş ve kurtuluş hikâyesini kaleme aldılar.

Başkan Kılıç :'1 yıldır İstasyondayım'

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, derginin birinci yıldönümü nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Kılıç “İstasyonlar genellikle gelip geçicilerin uğrak mekanı olurken ‘İstasyon' kalıcılık belirledi. 1 yıldır ‘İstasyon'dayım. İlk sayımızı hatırlıyorum. Kapağımızda bir Atatürk çizimi, ‘Cumhuriyet uzun bir yolculuktur' temasını işlemişiz. Uzun bir yolculuğa çıktık. İkinci ekim sayımız ile yine ‘Cumhuriyet' diyoruz. Önemini, erdemini, değerini, yüceliğini her geçen gün daha içten benimsiyoruz.” diyerek derginin ilk yaşını kutladı.

Alpay yazısı ve Şerif Sezer röportajı

Gazeteci Bircan Usallı Silan'ın, Türk sinemasının usta oyuncusu Şerif Sezer'le sinema serüveni ve yeni projeleri üzerine gerçekleştirdiği röportaj da birinci yaş sayısında yer aldı. Haydar Ergülen de, sanat yaşamında 52 yılı geride bırakan Alpay'la ilgili “Azılı Romantik” isimli yazıyı yazdı.

Yaşar Seyman'dan Ahmet Kaya yazısı

Yazar Yaşar Seyman, Ahmet Kaya'nın 64. doğum günü nedeniyle “Kirpiğinin Ucundan Öpüyorum” isimli yazısını paylaştı. Yazar Melda Davran, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli roman yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun 92. doğum günü nedeniyle “Adalet Ağaoğlu Edebiyatın Yalın Kraliçesi Yaşıyorum, Bu da Yeter!”, Serhan Asker, Türk edebiyatına damga vuran Oğuz Atay'ın 87. doğum gününü “Bizim Dostoyevski: Oğuz Atay”, Nebil Özgentürk usta sanatçı Levent Kırca'yı 6. ölüm yıl dönümünde “Levent Kırca'nın İstanbul'u Türkiye'nin Levent Kırca'sı”, Ulaş Geroğlu, usta şair Attila İlhan'ı 16. ölüm yıl dönümünde “Her Gerçeğe Bir Mısra” isimli yazısıyla andı. Mahmut Temizyürek, sembolizmin önde gelen temsilcilerinden Arthur Rimbaud'un 167. doğum günü nedeniyle “Arthur Rimbaud Efsane mi Gerçek mi?” isimli yazısını okurların beğenisine sundu.

Zülfü Livaneli'den ‘Edebiyat Cumhuriyeti'

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli “Edebiyat Cumhuriyeti”, Mario Levi “Bir Sonbahar Akşamıydı Gülümsüyordunuz”, gazeteci-yapımcı İzzet Çapa “Sevmenin Bedeli Yalnızlık Artık Öğrendin”, yazar Kürşat Başar “Otomobil Uçar Gider”, Canan Aslan “Ben ve Öteki”, Şükrü Erbaş “Edip Cansever'in Salınımı”, Ahmet Telli “Santur” isimli yazılarıyla okurlarla buluştu. “Hayat Geçer Sanat Kalır” isimli köşede Nebahat Ayhan,Sennur Sezen'i kaleme aldığı “Bir Kadın Benzer Bir Ormana” , Ayşen Şahin “Öykü İçindeki Öykü İçinde Öykü” , Dilek Neşe Açıker “Sükunet Çağı Düşü”, Seda Şanlı “Suya Anlat”, Nazım Alpman “Bir Cumhuriyet Kadını Olarak Nahit Hanım”, Kubilay Erdelikara “İyi ki Doğdun Tamer Levent!”, Kenan Başaran “İtiraf”, Barış İnce “Romanın Uzun Yolculuğu”, Deniz Özen “Hasibe”, Halil İbrahim Özcan Çetin Yiğenoğlu, Derya Erkenci “Ekşi Günler”, Nurten Geroğlu “Ayışığının Sesi” isimli yazılarıyla Dilek Genel'in “Gündoğumu Düşü” isimli şiiri, Zeynep Yenen “Üç Mevsim Kırık Dal”, Aylin Ünal “Umut Işıklarında Yalnızlık” isimli şiirleriyle yer aldı. Ücretsiz yayınlanan dergiye www.istasyondergi.com adresinden ulaşılabilir. Sesli dergi olarak dinlenebilir.