Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 35 yılı aşkın süredir yürüttükleri iş birliğinde yeni bir adım daha atıyor. İki kurumun iş birliği ile hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) ile sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Bu kapsamda 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer'in katılımıyla SaDe'ye dair detaylar aktarıldı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Bugün İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile yan yana sürdürdüğümüz yolculukta yeni bir dönüm noktasındayız. Uzun yıllardır devam eden kadim iş birliğimizi SaDe ile farklı bir noktaya taşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin gelişmesinde büyük öneme sahip eğitimi, kültür sanatı ve sporu destekliyoruz. Bu alanların tümünde özellikle fırsat eşitliğinin altını çiziyoruz. Bugün ilk adımını attığımız SaDe (Sanatçı Destek Fonu) ile de sanatı ileriye taşıyacak sanatçılarımızla ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner de SaDe hakkında şunları söyledi: “İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın en önemli amaçlarından biri yeni sanatsal üretimlere ve sanatçılara destek olmak. 50 yıldır da bu amaç için pek çok projeyi hayata geçirdik. SaDe ile de sanatçıların üretimlerini gerçekleştirmeleri için onları desteklemeyi, güncel sanat alanında çalışan sanat profesyonelleri ile buluşturmayı ve kendi deneyimlerimizi paylaşarak onları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Uzun yıllardır sanatın farklı alanlarında bizlere destek veren Mercedes-Benz Türk ile bu projede de güçlerimizi birleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Uzun soluklu olmasını planladığımız bu projede yanımızda oldukları ve bizi destekledikleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Projeyle ilgili olarak İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer de şu bilgileri paylaştı: “Uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz farklı programlar aracılığıyla sanatsal üretimi destekliyor, sanat profesyonelleri, sanatçılar ve izleyiciler için karşılaşma ve buluşma alanları kurguluyoruz. Mercedes-Benz Türk ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz SaDe ile her yıl 5 sanatçının üretimini desteklemek için finansal katkı sağlamanın yanı sıra program boyunca sanatçıların sanatsal gelişimlerini çok daha güçlü bir seviyeye taşımalarına yardımcı olmayı umuyoruz. Programa seçilen sanatçılar; araştırma süreçlerinde kültür sanat profesyonelleriyle bir araya gelme, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak mentorlarla çalışma ve yılsonunda da projelerini sergileme imkânı bulacaklar. Mercedes-Benz Türk ile farklı alanlarda faaliyet gösteren sanatçılara destek olmaya devam etmeyi ve SaDe'yi uzun yıllar boyunca sürdürebilmeyi umuyoruz.”

Sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor

SaDe, dijital ve görsel sanatlar alanlarında faaliyet gösteren, üretimlerine Türkiye'de devam eden sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçiriliyor. Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında kariyerlerinin ve üretim süreçlerinin başlangıcında olan sanatçıların pratiklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak şekilde 1 yıl içinde toplam 5 sanatçıya destek verilecek. Her bir sanatçıya tasarı aşamasındaki projesini hayata geçirebilmesi için 5 bin euro desteğin sağlanacağı Sanatçı Destek Fonu'nun her açık çağrı döneminde adaylar dijital ve görsel sanatlar alanında bir proje veya bu mecralardan birkaçını içeren disiplinlerarası bir proje sunumu ile başvuru yapabilecekler. Başvuran adayların proje seçici kurulu tarafından değerlendirileceği programa kabul edilecek sanatçılar, “başvuru koşullarını sağlama”, “ön eleme” ve “jüri değerlendirmesi” olmak üzere üç aşamalı bir süreç sonunda belirlenecek. Başvurular; küratör Kevser Güler, sanat tarihçisi, araştırmacı ve bağımsız küratör Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaşmazer, akademisyen, eğitim programcısı ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından değerlendirilecek. Programa katılmaya hak kazanan sanatçılar program tarafından sağlanacak finansal desteğe ek olarak proje üretim süreçlerinde kültür sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya getirilecek, sanatçılara yıl boyunca İKSV tarafından mentorluk desteği verilecek. Diğer taraftan programa kabul edilen sanatçılar, programdan aldıkları destekle hayata geçirecekleri üretimleri sanatseverler ve izleyicilerle buluşturma imkânı bulacaklar.