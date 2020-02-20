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Sanatçı Edis'i sevindiren karar

Geçtiğimiz günlerde PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı’nın sanatçı Edis’e açtığı dava sonuçlandı.

Geçtiğimiz günlerde PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı'nın sanatçı Edis'e açtığı dava sonuçlandı.


PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e tazminat davası açmıştı. Dava 3 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme, karar duruşmasında anlaşma şartlarının sanatçı yönünden ağır ve “kelepçe sözleşme” niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.


Kararla ilgili olarak açıklama yapan Edis'in avukatı Av. Elif Esra Kırımlı, ''Bu karar aslında özellikle genç sanatçıları yakından ilgilendiren önemli bir emsal olabilecek karar” diye konuştu.

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