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Sanatçı Gülay; “Ben sadece halk müziği söylemiyorum, batı müziği de söylüyorum. Rap'i de seviyorum”

Üsküdar’da kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sanatçı Gülay Konser verdi.

Üsküdar'da kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sanatçı Gülay Konser verdi. Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel bestelerini seslendiren Gülay'a dinleyici tarafından büyük beğeni aldı. Sadece halk müziği söylemediğini söyleyen sanatçı Gülay, "Ben batı müziği de söylüyorum. Rap'i de severim" dedi.


Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konser 20. 00'da başladı. ‘Sen gelmez oldun', ‘Cesaretin var mı aşka', ‘Ellerini çekip benden' gibi bestelerin sahibi sanatçı Gülay, söylediği türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Konseri öncesi açıklama yapan Gülay, “Daha öncede burada konser yapmıştım. Çok güzel çok keyifli geçmişti. Eminim bugünde çok güzel geçecek. Bu akşam dilimizin döndüğü her türküyü söylemeye çalışacağız. Yöre yöre gideceğiz. Ben sadece halk müziği söylemiyorum, batı müziği de söylüyorum . Rap'i de seviyorum. Çok başarılı arkadaşlarım var. Seviyorum ben de ” dedi.

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