Sanatçı sergisi Almanya'da tedavi gördüğü için sergisi arkadaşları tarafından açıldı

Dr. Mehmet Özen tarafından 8 metrelik tuale dökülen ‘Antiochos'un Kehaneti' isimli eserin de yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluştu. Hastalığı nedeniyle Türkiye'de bulunamayan sanatçının emeği olan eserlerinin yer aldığı sergi, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda arkadaşları tarafından açılırken, sergiye çok sayıda kişi katıldı.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özen bir ilke imza attı. Dünya üzerinde nadir rastlanan bir şekilde Besteci Hakan Özlücan tarafından bestelenen bir senfoni ile sanatçının ‘Antiochos'un Kehaneti' isimli eseri sanatseverlerle buluştu. Sergiye ismini veren eser, açılışa gelen sanatseverlerin de büyük ilgisini çekti. Hastalığı nedeniyle Türkiye'de bulunamayan Doç. Dr. Mehmet Özen'in sergisi ise arkadaşları tarafından açıldı. 27 Ocak'a kadar açık kalacak sergide resim ve müzik birleşerek ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Doç. Dr. Mehmet Özen, Besteci Hakan Özlücan tarafından bestelenen ‘Antiochos'un Heykeli Uvertür XIX' adını taşıyan senfoniyi dinleyerek sekiz metrelik dev resmi çizdi. Sergiyi oluşturan 2 yıllık çalışmanın başlangıcından itibaren Özen'le müzik ve resimlerin oluşturulması konusunda birlikte yol alan Özlücan, 13 dakikalık bir senfoni ortaya çıkardı. İlerleyen süreçte resmin daha da büyütülmesi ve senfoninin süresinin uzatılmasıyla birlikte Tokyo, Katar ve Moskova'da dev resmin gösterime sunulması ve bu sırada müziğin canlı olarak dinletilmesi gibi çalışmalar hedefleniyor.

Mehmet Özen'in Almanya'da tedavi görmesi nedeniyle açılışı yapan arkadaşı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Elif Sungur, “Bugün Doç. Dr. Mehmet Özen hocanın, Antiochos'un Kehaneti adlı resim sergisini açıyoruz. Hoca bir tedavi nedeniyle Almanya'da bulunuyor. Planlanmış bu sergiyi onun yokluğunda arkadaşları olarak biz açıyoruz. Antiochos'un Kehaneti, resim ve heykellerden oluşan bir sergi. Ayrıca hocanın bir önceki sergisi olan Mezopotamya Senfonisi'nden eserler de var. Özellikle kağıt heykeller ilgi çekici” diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Hakan Aytekin, “Mehmet Özen sadece bir ressam olarak görülmemeli. Aynı zamanda bir Anadolu bilgesi olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla seçtiği konular da hep Anadolu ve Anadolu kültürü, Anadolu tarihinden geliyor. Bugün gıyabında açtığımız sergi Antiochos'un Kehaneti başlığını taşıyor ve Nemrut Dağı'ndaki heykelleriyle bildiğimiz Kommagene Kralı Anthiocos'un kehaneti üzerine bir sergi. Dolayısıyla bir Mezopotamya, Anadolu, bozkır, coğrafya, tarih ve gizemleri içeren bir sergi. Burada hem iki boyutlu resimler, hem de üç boyutlu heykeller bizi bu dünyaya taşıyor. Gezenler, görenler burada Anadolu'yu yakalayacaklar. Mehmet Özen'in kişisel olarak açtığı 20'ye yakın sergi var. Bu anlamda bu sergi, ustalığının doruk noktalarından biri olarak nitelendirilebilir. Şu anda 51 tablo ve 40 civarında heykel sergileniyor” dedi.