Sanatçı Uğur Çavuşoğlu'ndan Dereli ilçesi için destek çağrısı

2015 yılında “Bir Sevda İşi” filmi dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan ve esnaf rolü için kullanılan beyaz eşya mağazasının da yaşanan sel felaketi dolayısıyla sular altında kaldığını öğrenen sanatçı Uğur Çavuşoğlu, “Çok üzgünüm. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem maddi hem de manevi destek verilmeli” dedi.

Geçtiğimiz hafta Giresun ve Ordu illerini etkileyen sağanak yağış sonrası özellikle Dereli ilçesinde dere taşması dolayısıyla çok büyük hasarlar meydana geldi. Tüm ülkede, yaşanan doğal afet sonrası Giresun'a yardım seferberliği başlatıldı. Son yıllarda özellikle Karadeniz'de çekilen dizi ve filmlerde rol alan ve kendisi de Rizeli olan sanatçı Uğur Çavuşoğlu da üzüntüsünü dile getirerek, “‘Bir Sevda İşi' filmi dolayısıyla 2015 yılında Dereli ilçesinde bulunduk ve çok güçlü bağlar kurduk. Sel görüntülerini izleyince gerçekten çok üzüldüm. Esnaf rolü dolayısıyla kullandığımız beyaz eşya mağazası da sular altında kalmış. Herkese geçmiş olsun. Hem maddi hem de manevi destek vermemiz gerekiyor” dedi.

Dereli ilçe merkezinde ve Kümbet Yaylasında 15 gün süreyle kaldıklarını ve “Karadeniz insanının sıcaklığını hissettik, bizi çok iyi ağırladılar” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Biliyorsunuz ki Kümbet'e çıkmak için Dereli'den geçmemiz gerekir. Dereli merkezde de çekimlerimiz oldu. Ben bir esnafı oynamıştım. Şuanda derenin taştığı ve kendine yol ettiği cadde ve orada çalıştığımız beyaz eşya dükkanı suyun altında kalmış. Oradaki arkadaşlarımla temas kurdum. Gerçekten çok üzüldüm” dedi.

“Yakın zamanda ziyarette bulunup destek olacağım”

Şuana kadar sel bölgesine gidemediğini fakat destek anlamında ilçeye gitme planının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sadece Karadeniz insanının değil Anadolu insanının her zaman sanata ve sanatçıya verdiği değeri hatırlatarak, “Biz de destek olmalıyız” dedi. Çavuşoğlu, “Karadeniz'de ben birçok projede yer aldım. Özellikle bir film, dizi ya da tiyatro projeniz olduğunda oradaki insanlarla duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Karadeniz'in ve Anadolu'nun insanı çok mütevazı olduğu için sanata ve sanatçıya duygulu yaklaşımları oluyor. Dereli'de de muhteşem bağlar kurduk ekip olarak. Uzak kaldığımız için bir şey de yapamadık ama bir şekilde ayarlama yapıp ziyarete gideceğim. Bir buçuk ay önce kaybettiğim babam da o film setinde bizimle beraberdi anılar biriktirdik. Haberi duyduğumdan bu yana Dereli'deki arkadaşlarımla temas halindeyim. Sayın İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da orada ve kendisini tebrik ederek, ‘İşte bir bakan' diyorum. Bizzat kendisinin orada olması oradaki halkla birlikte yardım çalışmalarına katılması harika bir olay. Biz de bizi baş tacı yapan insanlarımıza camia olarak her zaman destek olmalıyız en azından geçmiş olsun dileklerimizi iletilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Son olarak da sevenleri için yeni projelerinden bahseden Çavuşoğlu, “Geçen yıl çekilen ‘Annemin Zamanı' isimli filmimizin bütün çalışmaları bitti hatta Adana Film Festivaline katılacak. Ayrıca Ankara'da ‘Selvi Boylum Al Yazmalıyım' eserini de tiyatro sahnesine taşımak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.