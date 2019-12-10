Sanatçı Zuhal Olcay ve Otizmli bireylerden muhteşem konser

Kartal Belediyesi ve Işık Üniversitesi; Otizmli bireylere yönelik toplumda farkındalık oluşturmak, ön yargıları kırarak onlara destek olmak amacıyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde “Yağmur Adamların Psikolojisi” adlı bir etkinlik düzenlendi. Otizm ile ilgili bilgilerin katılımcılara aktarıldığı etkinlikte, aralarında otistik bireylerin de yar aldığı müzik grubu muhteşem bir konser verdi. Tiyatro ve ses sanatçısı Zuhal Olcay'ın da bazı eserlere eşlik ettiği konserde otistik bireylerin performansı ayakta alkışlandı.

Ana teması Otizmin bir hastalık değil farklılık olduğu konusunda toplumda farkındalık oluşturmak olan etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Işık Üniversitesi Rektörü Cemal İbiş'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Otizmde farkındalık oluşturmak adına yola çıkan Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü ile Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası Kulübü, Kartal Belediyesi'nin desteği ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde muhteşem bir etkinliğe imza attı. Otizm konusundaki ön yargıları yıkmak ve otizmli bireylerin eksik değil farklı ve yetenekleri olan bireyler olduğu konusunda algı oluşturmayı hedefleyen etkinlikte sahneye önce Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Eda Öztürk çıktı. Otizm ile ilgili bir sunum yapan Öztürk, Otizm'in ne olduğu, bireylerin bebekken otizmli olduğunun nasıl anlaşılacağı ve yapılması gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Kendi yeğeninin de otizmli bir birey olduğunu açıklayarak sabırla yürütülen bir süreç içinde otizmli bireylerin yeteneklerinin ortaya çıktığını vurgulayan Öztürk, Otizme bir hastalık gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasının sonunda salondaki izleyicilerin sorularını da cevaplandıran Uzman Psikolog Eda Öztürk'e Işık Üniversitesi öğretim Üyesi Ezgi Deveci tarafından plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Otizm Orkestrası sahneye çıktı ve grubun bazı şarkılarına sanatçı Zuhal Olcay eşlik etti. Kısa bir konuşma yapan Olcay, böyle bir etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Sahnede 3 şarkıyı otizmli bireyler ile birlikte seslendiren Olcay'a Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından çiçek takdim edildi. Etkinliğin bundan sonraki bölümünde sahneye solist olarak otizmli bireyler çıktı ve ayakta alkışlanacak bir performans sergiledi.