Sanatçılar ve psikologlar kahvehanelere indi, ‘Şiddetin dili olmaz' dedi

İstanbul'da ünlü sanatçılar ve psikologlar, iftardan sonra kahvehanelere inerek ‘Şiddetin dili olmaz' diyerek vatandaşlara şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini anlattı.

İstanbul Kahveciler Esnafı Odası öncülüğünde ünlü sanatçıların da destek verdiği ‘Şiddetin dili olmaz' farkındalık çalışması çerçevesinde kahvehanelerde eğitim programına başlandı. İlk olarak Fatih'te bir kahvehaneye eğitime başlayan sanatçılar ve psikologlar, çay içmeye gelen kişilere şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu anlattı. Ünlü isimleri karşısından gören vatandaşlar ise şaşkına uğradı. Afişler asıldıktan sonra başlayan programdan vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdi.

“Sadece fiziki değil, her türlü şiddete karşıyız”

İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, konuyla ilgili olarak, “Bu gün projemizin ikinci ayağındayız. İlk ayağı afiş basmaktı, bu gün kahvehanelerde bunun eğitimine başladık. Şiddetin dili olmaz derken şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu söylüyoruz. Sadece Fiziki değil, her türlü şiddete karşıyız. Amacımız bunu toplumun her kesimine yaymak. Kahvehaneleri bu yüzden seçtik. Toplumun her kesiminden insanların bir araya geldiği yer olması nedeniyle, projemize bu şekilde devam edeceğiz. Gayet olumlu karşılıklar aldık. Sanatçılarımız, uzman kişiler bizi yalnız bırakmadılar. Başka sanatçıları da davet ediyoruz” dedi.

“Akşam buluşmalarına katılım sağlarsak, şiddeti törpülemiş oluruz”

Ünlü oyuncu Turgay Tanülkü ise kahvehanelerin toplumda söz sahibi kişilerin oturduğu mekanlar olduğuna dikkat çekerek, “Ne için Kahvehaneler diye bir soru soruldu. Kahvehaneler de oturan hele ki günümüzde evde söz sahibi olan kişiler. Onlar bunu çocuklarına, torunlarına, eşine anlatabilir. Herkesin bir duruş bicimi vardır. Herkese saygı duymak gerekiyor. Bu saygı çerçevesinde, sokakta başlamasında yarar var. Sanatçılıkta da öyledir. Sokağa inmediğiniz zaman, sanatçı olamazsınız. İşlenen konuların hepsi sokağın konusu, o nedenle şiddetin her türlüsüne karşıyız. Duygusal sözel ve ya fiziki olarak. Bizler de dostlarımızla birlikte, bilgiler vermek, bilgi aktarmak, bu akşam buluşmalarını sağlarsak, her halde şiddeti biraz daha törpülemiş oluruz” açıklamasını yaptı.

"İnşallah muvaffak olacakları bir konu olur”

Kahvehaneye çay içmek içi geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Ertuğrul Kefensiz, “Sürekli geldiğimiz bir yer çay içmeye geldim. İftardan sonra geldik bu sanatçılar ve psikologlarla karşılaştık. Amaçları kahvehanelere gelip, şiddetin kötülüğünü, şiddetin sorunlarını, ne tür sorunlar doğuracağını anlatıyorlar. İnşallah muvaffak olacakları bir konu olur” diye konuştu.

Daha önce şiddetle ilgili sempozyumlara katıldığını belirten Serhat Demir ise, “Kadına yönelik şiddetle ilgili çok sempozyuma katıldım. Bunu kahvehanelerde olmasını ilk defa görüyorum. Bu gayet güzel bir şey. Toplumumuzda daha çok şiddet konusu kadına yönelik oluyor. Şiddeti uygulayanlar da erkekler oluyor ve bu erkeklerin oturdukları meclis genelde kahvehaneler oluyor böyle yerlerde bilgilendirme yapmak daha faydalı olacaktır. Bunların devamının gelmesini istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında İstanbul'da her iftardan sonra farklı bir mekana gidilerek, Şiddete karşı yapılan bu proje vatandaşlara anlatılmaya devam edileceği söylendi.