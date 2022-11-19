Sanatın kalbi Başakşehir Şehir Sanat'ta atacak

Başakşehir'de sanata yeni bir boyut kazandıracak Şehir Sanat Merkezi için geri sayım başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kapılarını açmak için gün saydıkları merkezin sanata değer katacağını söyledi.

Kültür ve sanatın şehri Başakşehir'de, yepyeni bir merkez daha sanatseverlerin hizmetine sunuluyor. Yeni hizmet binasında açılacak Şehir Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Süreci titizlikle yürüttüklerini dile getiren Başkan Kartoğlu, merkezle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“NFT'den uluslararası çapta küratöryel sergilere”

Kültür ve sanatın şehrini zarif dokunuşlarla güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Uzun süre üzerinde çalıştığımız Şehir Sanat'ı çok yakında hizmete açacağız. 2 bin 331 metrekare büyüklüğündeki sanata dair şer şey bir arada olacak. Nadide eserlerin sergileneceği, NFT tabloların olacağı, ustaların yeni yeteneklerle buluşacağı bu güzel mekân sanata değer katacak. Şehir Sanat ile belediye binamız, sanatseverin yeni buluşma noktası olacak.” şeklinde konuştu.

“Sanata değer katacak”

Şehir Sanat'ta NFT eserlerin de sergileneceği sanat galerisinin bulunduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Dijital çağın ayak izlerini görmek, keşfetmek ve dijital sanatı yerinde hissetmek artık çok kolay. Sanat galerilerimizde sürekli güncelleyeceğimiz birbirinden harika sergilerimiz olacak. Ulusal ve uluslararası çapta farkındalık oluşturacak dijital, küratöryel ve koleksiyonel sergilere ev sahipliği yapacağız. Kıymetli hocalarımızla eğitimler verecek, sanatın gelecek nesillere aktarılmasına öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

“19 branşta eğitim verilecek”

Şehir Sanat'taki eğitim çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Hat, tezhip, minyatür ve çini gibi geleneksel sanatlarımız yanında suluboya, karakalem ve çizgi roman gibi görsel sanatların da arasında olacağı toplam 19 branşta eğitimler vereceğiz. Müzikten tiyatroya, sinemadan söyleşiye kadar yıl boyunca birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Özel gösterimlere ev sahipliği yapacak 380 kişilik şehir sanat sahnemizi de sizlerle buluşturacağız. Sanatın kalbi, Başakşehir de çok daha güçlü atacak” ifadelerini kullandı.