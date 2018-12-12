Sanatın ustaları her ay Pendik'te

Her ay usta bir sanatçının katılacağı “Sanatın Ustaları Pendik'te” programının ilk konuğu ebru sanatının büyük ustası Alparslan Babaoğlu oldu. Ebru sanatının günümüzdeki en büyük sorununun “tanım” olduğunu belirten Babaoğlu, “Ebru bir çiçek ressamlığı değildir” dedi.

Pendik Belediyesi tarafından başlatılan “Sanatın Ustaları Pendik'te” adlı program, ilk olarak ebru sanatçısı Alparslan Baboğlu'nu konuk etti. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda ebru konusunda sunum yapan Babağolu, bu sanatın i günümüzdeki en büyük sorunun “tanım” olduğunu söyledi. Ebru sanatını çoğu kişinin yanlış anladığını , bu durumun da Ebru'yu bir çiçek ressamlığı haline getirdiğini belirten Alparslan Babaoğlu, “Bakınız Ebru'nun kelime aslı ebri olup farsça ‘bulut gibi' demektir. Yani Ebru'dan resim yapamazsınız. Doğasına aykırı. Ebru bir çiçek ressamlığı değildir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında tüm sıkıntılara rağmen Ebru sanatının gelişiminden memnuniyet duyduğunu beliren Babaoğlu, Pendik Belediyesine sanata verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Görsel sanatlarda ve el sanatlarında Türkiye'nin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturacak program, ayda bir gerçekleşecek.