Sanatla hayata tutunuyorlar

Bir yıl önce başlatılan Engelsiz Tiyatro Topluluğu ile Tiyatroya gönül veren 13 engelli birey, sanatla hayata tutundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı, nitelikli ve sürdürülebilir pek çok projeye imza atan Başakşehir Belediyesi, Başkan Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla Engelsiz Sanat Atölyesi'ni hayata geçirdi. Başakşehir Belediyesi, bir yıl önce başlattığı Engelsiz Tiyatro Topluluğu ile engellilerin ve ailelerinin hayatlarına dokundu. Tiyatroya gönül veren 13 engelli birey, sanatla hayata tutundu.

Fikir, Başkanın ‘Engelsiz Ev' ziyaretlerinde ortaya çıktı

Engelli bireylerden oluşan bir ritim müzik grubu oluşturma fikrinin Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun her cuma gerçekleştirdiği “Engelsiz Ev Ziyaretleri” sırasında ortaya çıktığını belirten Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, şu bilgileri verdi; “2017 yılında başlattığımız proje, Başkanımızın da katılmasıyla engelli vatandaşlarımız için daha da anlamlı bir hal aldı. Aileler, özellikle ağır zihinsel engelli ve çift engeli olan kardeşlerimizin vakit geçirebilecekleri, sosyal hayata dâhil olabilecekleri, kültürel ve sanatsal bir takım etkinlikler talep ediyordu. Bu haklı talep neticesinde harekete geçerek 2017 yılının sonunda ilçemizdeki ağır zihinsel engelli ve çift engeli olan vatandaşlarımıza yönelik bir ‘Ritim ve Müzik Grubu' oluşturduk” diye konuştu.

Her biri yeteneklerine göre farklı bir görev alıyor

Müziğe ilgi duyan 13 kişi ile yola çıkıldığını aktaran Kutay, şunları kaydetti: “Başlangıçta ilçemizdeki 15-35 yaş aralığındaki tüm zihinsel engelli kardeşlerimizin aileleriyle birebir görüşerek isteyen ailelerimiz seçmeler için davet ettik. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından yapılan seçmelerle engelli kardeşlerimiz gruba dahil edildi. Bu grupta kimi zihinsel engelli, kimi otizmli, kimi down sendromlu, kimi ise hem zihinsel hem de ortopedik engelli toplam 13 kardeşimiz yer alıyor ve bu kardeşlerimizin her biri yeteneklerine göre grup içinde farklı bir görev alıyor.”

Sanatın iyileştirici gücü sayesinde başardılar

İlk başlarda yetileri son derece yavaş olan, iletişim kurmakta güçlük çeken grup üyeleri, sanatın iyileştirici gücü sayesinde kısa zamanda çok büyük yol kat etti. Kaslarının gelişiminden algılamalarına, iletişim yeteneğinden konuşmaya kadar gözle görülür bir iyileşme sergileyen engelliler, öğretmenleri eşliğinde özel günlerde sahne almaya başladı. 13 Müzik sevdalısı, başlangıçta 2 şarkı ile sınırlı olan repertuvarlarını bugün 6 şarkıya çıkartarak fırsat verildiğinde ve bilinçli bir eğitimle neler başarabileceklerini herkese ispatladı.

Projeden aileler de çok memnun

Koro üyesi Melise Bozoğlu'nun annesi Marziye Bozoğlu, “Çok memnunuz. Benim çocuğum bu koroya başladığından beri çok mutlu. Öğrendiği şarkıyı binlerce kez söylese de bıkmıyor. Başakşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Yasin Kartoğlu'na bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Koronun en küçük üyesi Murat Teymur'un annesi Zehra Teymur da, şunları kaydetti: “Bu kursa başladığımızdan beri Murat'ta çok büyük gelişmeler oldu. İşitme engelli olduğundan dolayı konuşma problemleri vardı. Şarkı söyleyemiyordu zaten. Murat, şarkı söylemeye çalıştıkça konuşması da ilerledi. İşitme engelli oğlum bu koro sayesinde artık şarkılar söylüyor. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsem azdır.” Koro üyelerinden Derya ve Meryem Yıldırım'ın annesi Hidayet Yıldırım, engelli kızlarının atölyede özgüven kazandığına dikkat çekerek, “Çocuklarımız buraya gelince çok seviniyorlar. Koro iki çocuğumun da hayatını değiştirdi. Çocuklarım içine kapanıktı ama artık çok daha özgüvenli ve dışadönük” dedi.

Sahneye çıkmak için gün sayıyorlar

13 kişiden oluşan ve il kez 8 Aralık'ta sahneye çıkacak olan Engelsiz Tiyatro Topluluğu'nun çalışmalarını Proje Koordinatörü ve Yönetmen Metin Mete anlattı. Usta Yazar Turgut Özakman'ın “Töre” isimli oyununa hazırlandıklarını ve artık sahneye çıkmak için gün saydıklarını belirten Mete, “Töre oyununu hem engelli bireylere uygun olduğu hem de vermek istediğimiz mesajları taşıdığı için seçtik” diye konuştu.

“Ekip olarak çok heyecanlıyız”

Başakşehir'de çoğunluğu engelli bireylerden oluşan bir tiyatro grubu oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mete, şunları kaydetti: “Böyle bir projeyi ilk kez hayata geçirdiğimiz için ekip olarak çok heyecanlıyız. Dekorumuzdan aksesuarlara, kostümlerimizden ses ve ışık sistemlerimize kadar bize her konuda maddi-manevi destek olan Başakşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ederiz” Engelsiz Tiyatro Topluluğu, tüm Başakşehirli'leri 8 Aralık Cumartesi günü saat: 20.00'de Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahneleyecekleri “Töre” oyunlarına bekliyor.