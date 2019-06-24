Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan Medeniyet Sergisinde

Kiswah Mücevherat, "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu" kapsamında Özbekistan kültürünü ve İpek Yolu'nun oluşturduğu kültürel değerleri mücevher sanatı ile bir araya getirdiği eserlerini sergiliyor.

Kiswah Mücevherat tarafından özel olarak hazırlanan Zamanını Aşan Medeniyet Sergisi açıldı. Türk ve Özbek 28 sanatçı ve 35 akademisyenin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşmekte olan Zamanını Aşan Medeniyet Sergisinde, mimari yapıları, çini, hat, tezhip, oymacılık gibi sanat dallarını yansıtan el yapımı mücevherler, 30 Haziran 2019'a kadar Bahariye Mevlevihanesi'nde sergilenecek.