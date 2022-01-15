Sanatseverler Üsküdar'da Henk Ahenk Merdiven Minyatür Sergisinde bir araya geldi

Üsküdar Belediyesi, Betül Bilgin, Jahongir Ashurov, Hilal Arpacıoğlu'nun eserlerinden oluşan Henk Ahenk Merdiven Minyatür Sergisi'ni İstanbullularla, Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri'de bir araya getirdi. Sergi, 13 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil Galeri'de Henk Ahenk Merdiven Minyatür Sergisi açılışı dün gerçekleşti. Sanatseverler, geleneksel Türk el sanatlarına kendini adayan 3 ismin modern minyatür yorumlarından oluşan, tabiatın mükemmelliğine ayna tutan eserler ile bir araya geldi. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergi, kurdele kesimi ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından sanatseverlere kapılarını açtı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Betül Bilgin günün anlam ve önemine dair katılımcılara açıklamalarda bulundu. Serginin 13 Şubat'a kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

Günün anlamı ve sergi hakkında açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda Üsküdar Belediyemize ait Nevmekan Sahil Galeride, çok güzel bir sergi açılışını gerçekleştiriyoruz. Minyatür sanatının ustalarının çok güzel eserlerinin sanatseverler ile buluştuğu, bugün itibari ile açılmış olan bu sergi 13 Şubat'a kadar devam edecek. Üsküdar sahilde Nevmekan Sahil Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Bütün sanatseverlere, bütün sanatçıları, dostlarımızı bekliyoruz. Çünkü özel bir sergi, çok önemli, çok anlamlı bir sergi. Minyatürün en estetiği, en zarifi, en naifi, en ince detaylısı burada. Üç sanatçımız ve oluşturdukları güzel bir birliktelik. Serginin içerisinde sergilenen eserler de çok güzel. Adı da çok güzel. Biliyorsunuz Necip Fazıl Kısakürek'in Ahenk Merdiven isimli bir şiiri var.

Bu serginin adı da Henk Ahenk Merdiven Minyatür sergisi. Çünkü neden bu? Merdiven yükselmek için kullanılan bir alet, edevat. Bizim bu üç sanatçı Betül Hanım, Hilal Hanım ve Cihangir Bey bu serginin temasını da miraç olarak o hadiseyi canlandırmak adına böyle bir kompozisyon oluşturmuşlar. Buna en uygun isim Henk Ahenk Merdiven olarak düşünülmüş. Gerçekten eserler de çok zarif. Adı da çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Betül Bilgin, “Biz 3 sene önce sayın arkadaşlarım Hilal ve Cihangir'le birlikte meslektaşlarım aynı zamanda bu sergiyi yapmayı planladık. Bizim için mekan çok önemli. İlişkilerde aklımıza gelen ilk mekan da burası oldu. Sizler de geldiğiniz için ayağınıza sağlık diyorum. İnşallah bizim heyecanımızı da sizlere de yansıtabiliriz. Çok teşekkür ederim” dedi.