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Sanatta Engel Yok Derneği açılıyor

Sanatta Engel Yok Derneği, 24 Şubat Pazartesi günü Pera Müzesi’nde dernek açılışı için biraraya gelecek.

Sanatta Engel Yok Derneği, 24 Şubat Pazartesi günü Pera Müzesi'nde dernek açılışı için biraraya gelecek.


Derneğin kurucu başkanı ve aynı zamanda ressam Yasemin Zambak'ın açılış konuşmasını yapacağı gecede, Dünya ve Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan milli sporcu Sümeyye Boyacı'ya 10 bin TL ‘Cesaret Ödülü' takdim edecek. Engelli dans grubunun da gösteri yapacağı gecede sergilenecek resimlerin satışı ve yapılacak bağışlar, ‘Sanatta Engel Yok' derneği tarafından yine engelli vatandaşlar için düzenlenecek olan ücretsiz kurslarda kullanılmak üzere değerlendirilecek. Siyaset, sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok davetlinin katılacağı gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ üstlenirken Enbe orkestrası da eserleriyle geceye renk katacak. Derneğin açılışı saat 18.30'da Pera Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

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