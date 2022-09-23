Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Çevre Laboratuvarı'nın (ASOB-ÇEV) destekleriyle hazırlanan ve Sema Akbel'in eserlerinin yer aldığı Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi 5 Ekim'de Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Tuzla Marina'da açılacak.

Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Çevre Laboratuvarı'nın (ASOB-ÇEV) destekleriyle hazırlanan Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi” için geri sayım başladı. Sanatçı Sema Akbel'in Tuzla'da bulunan 5 organize sanayi bölgelerinden topladığı ve Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi ve Gönül Elleri Çarşısı iyilik atölyelerinde belediye personeli ile hazırladığı eserler, sergilenmek üzere Tuzla Marina'daki yerini almaya başladı. Rögar kapağından atık kablolara, atık ahşaptan demire kadar birbirinden farklı atık malzemelerden hazırlanan eserler Tuzla Marina'da sanatseverler ile buluşacak.

“Atık rögar kapağına benim kadar sevinen yoktu”

Sergi hakkında bilgiler veren Sema Akbel,” Bu projeyi, Ankara OSB Başkanı Sayın Seyit Ardıç başlattı. Adım adım tüm Türkiye'yi gezmek istiyoruz. Şimdi Tuzla'dayız. İlk gittiğim yerde çok moralim bozuldu. Eser ortaya çıkaracak bir şey bulamadım. Sonra ikinci gittiğimiz yerde rögar kapaklarını gördüm. Benden mutlusu yoktu. Rögar kapağını görüp bu kadar mutlu olan bir kadın sanırım yoktur. 6 parça atık rögar kapağı çıkardık. Daha sonra atölyeye geldiğimde Tuzla Belediyesi personelleri beni çok iyi karşıladılar. Önce rögar kapakları ile işe başladık. Daha sonra atölyeyi gezerken bir lastik parçası bulduk. Sonra çalışan personeller o kadar heyecanlı o kadar katılımcıydı ki, bir personel bir tane ağaç dilimi getirdi. O ağaç diliminin bir tanesinden iskorpit denilen bir balık oluşturduk. Yürürken ayağımıza takılan bir lastik parçasından iskorpitin kırmızı kenarları oluştu. Atık mercekten gözünü yaptık. Yani her bulduğumuz parça çok değerliydi. Orada çalışan personelin farklı bir gözle bakarak onlarında buldukları parçaları getirip, ‘bunu nerede kullanabiliriz hocam' diye sormaları çok anlamlıydı” dedi.

“Atıkları sanat eserine çeviriyoruz”

Sema Akbel,” Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyorum. Sergimizde hiçbir şeyin atılmaması gerektiğini anlatmak istiyorum. Geri dönüşümde, dönüştürerek tekrar kullanabiliyoruz. Bizim yaptığımız ise ileri dönüşüme sokarak, atıkları sanat eserine çeviriyoruz. Duvarımıza asabiliyoruz. Bahçemizde kullanabiliyoruz. Her baktığımızda keyif alabileceğimiz bir parçaya dönüşüyor. Bir esere dönüşüyor” dedi.

“Çocuklarımıza ben yaptım diyebileceğimiz sanat eserleri yaptık”

Sema Akbel'e atölyede yardım eden Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Murat Şahin,” Aslında geri dönüşümden hangi sanat eseri çıkartabileceğimizin farkına vardık. Çocuğumuza ‘ben yaptım' diyebileceğimiz bir sanat eserini ekip arkadaşlarımız ile birlikte yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

Serginin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren Ankara 2'nci ve 3'üncü Organize Sanayi Bölgelerinin Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Yıldızlı,” Bu serginin ilk oluşması bir sene önceydi. Geçen sene kendi işletmemizde ‘Sanayinin Yeşil Rotası' sloganıyla bir yola çıkmıştık. Bu sırada yollarımız Sema Hanım ile kesişti. Sema Hanım bizim bölgemizdeki atıklardan heykel yapacağını söyledi. Çok kısa sürede atıklardan bir sergi oluşturdu. Bunu Ankara'da yapılan İklim Zirvesi'ne yetiştirdik ve öyle başladı” dedi.