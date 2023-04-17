Sanayi sitesinde levyeli saldırı kamerada

Fatih Sanayi Sitesi'nde aracını getiren bir kişiye oto tamir ustası levye ile saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Sanayi Sitesi'ne saat 14.30 sıralarında bakım için araçlar getirildi. Bir iş yeri çalışanı, dükkanın önünü kapattığı gerekçesiyle aracı getiren kişiye levye ile saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde önce iki kişinin sözlü olarak tartıştığı, daha sonra sinirlenen oto tamir ustasının araçtaki kişiyi kovaladığı görülüyor.