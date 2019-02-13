Sanayi Ürünleri ihracat katkı oranı ilk kez pozitife döndü

Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan ‘Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı son çeyrek verileri açıklandı. Sanayi ürünleri ihracat katkı oranı 1,13 endeks puanı ile ilk kez pozitife döndü. İnşaat Seramikleri 53,75 endeks puanı ile yine en yüksek ihracat katkı oranını gerçekleştirdi. İnşaat seramiklerini 9,13 ile giyim eşyaları ve 6,29 ile mobilya sektörü takip etti.

Türkiye'de sanayi sektörlerinin ihracata katkısını ölçmek amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan ‘Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı dördüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre; ‘Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nde seramik sektörü 2018 yılını rekor katkı puanı ile geride bıraktı.

Tüm sanayi ürünlerinde tarihi rekor

2018 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye sanayinin genel katkı oranı 1,13 puan ile ilk kez pozitife döndü. Ve yine ilk kez sanayi ürünleri ihracatı, ithalatını aştı. Türkiye Sanayi'nin genel katkı oranı 2017 yılı son çeyreği 0,74 ile kapanmıştı. 2018 yılı son çeyreğini ise; 1,13 ile kapattı. Sanayi ürünleri katkı endeksinde yıl genelinde 0,39 puan iyileşme sağlandı ve ölçüm yapılan 28 çeyrektir ilk kez pozitife geçti. Ayrıca 17 sanayi kolunun tamamında katkı oranları bir önceki çeyrek döneme göre iyileşme göstererek, tarihi bir artışa imza attı.

En yüksek ihracat katkı oranını 53,75 ile inşaat seramikleri gerçekleştirdi

İnşaat seramikleri, ihracat katkı oranını son yedi çeyrek dönemdir istikrarlı artışla sürdürmeye devam ettiği bildirildi. İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör ise; 9,13 ile giyim eşyaları ve 6,29 ile mobilya sektörü oldu. En yüksek ihracat gerçekleştiren motorlu kara taşıtları sanayinin katkı oranı dördüncü çeyrekte 1,94'e çıkarken, gıda ürünleri 3,10'a, tekstil ürünleri 2,40'a çıktı. 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları üçüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,18 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde yaşandı.

Erdem Çenesiz: "İnşaat seramikleri Avrupa Birliği pazarında etkinliğini artırıyor"

Endeks verilerini değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, "Seramik sektörü ‘Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nde yıllar itibariyle hem katkı puanını sürekli yükseltmeye hem de mutlak katkısını artırmaya devam ediyor. Sektörümüz bu sürdürülebilir başarıyı ihracatta arttırdığı rekabet gücü ile sağlıyor. Aynı zamanda iç pazarda da ithal ürünlere ihtiyaç ve yer bırakmayan sektörümüz, esas gücünü ihracattan alıyor. Seramik sektörü dünya devlerinin yer aldığı Avrupa Birliği pazarında 2013 yılından bu yana pazar etkinliğini artırmaktadır. Hem ihracatını mutlak olarak artırmakta hem de AB'nin ithalatı içindeki payını önemli ölçüde yükseltmektedir" dedi.

"Sanayi ürünlerinde ihracat katkı oranının pozitife geçmesi tarihi bir olaydır"

Çenesiz, "2018 son çeyreğinde tarihimizde ilk kez gördüğümüz şekilde sanayi ürünleri ihracatımız sanayi ürünleri ithalatımızın önüne geçmiştir. Bu yeni bir dönemin ipucu olabilir. Kaynakların imalata ve ihracata yönlendirilmesiyle bu durum kalıcı hale gelebilir. Seramik sektörü olarak zaten çok yüksek ihracat katkı oranları ile üstümüze düşen vazifeyi yapıyoruz. Tüm sanayi ürünlerinde de ithalattan fazla ihracat yapmamız, ülkemizin daha güçlü hale gelmesi için önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.