Sanayici ve esnaftan Ali Kılıç'a tam destek

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı”nda bir araya gelen esnaf ve sanayicilerden, Belediye Başkanı Ali Kılıç'a tam destek geldi. Esnaf ve sanayicilerle daha sık bir araya gelme sözü veren Kılıç, “Biz belediyeyi devraldığımızda ilçemiz tanınmıyordu ama Rabbim nasip etti, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler arasında Maltepe'yi, yaşanılacak 10. ilçe sırasına yükselttik. Şayet Allah izin verirse, sizlerin teveccühü ile ikinci dönemimde başta Maltepemizi daha yüksek sıralara taşıyacağız” dedi.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği çalıştayların dördüncüsü, Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Daha önce kadın, hayvanseverler, gençlik ve kentsel dönüşüm çalıştayı düzenleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, son olarak ilçenin önde gelen sanayici, esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi. “Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı” adıyla düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve davetliler de hazır bulundu. Belediyenin 4.5 yıllık hizmetlerini anlatarak, çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu çalıştayı çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Maltepe'nin geleceğine imza atan, kafa yoran ve yatırım yapan siz değerli işadamlarıyla bir araya gelmekten ötürü mutluyum. Ülkemiz bir ekonomik kriz içerisinde. Bu hepimizin ortak sorunu. Biz de Maltepe'de yaşayanlar olarak bir araya gelip, ilçemizden başlayarak yukarıya doğru hangi yatırımı yaparsak veya önerirsek ülkemiz gelişebilir, bunu tartışmak için buradayız. Bu anlamda ben de belediye başkan aday adayı olduğum dönemde, yaptırdığım bir çalışma ile Maltepe'nin 19 önemli sorununu ekibimle maddeler halinde belirlemiştik. Çok şükür ki bu 19 sorunun, 18'i çözebildim. İşte bu bakış açısıyla, önümüzdeki 50 yılın Maltepe'sinin şekillenmesi için bir aradayız. Gelecek kuşaklara daha çağdaş, daha modern ve daha yeşil bir Maltepe bırakmak ellerimizde” diye konuştu.

M'EXPO'dan kentsel dönüşüme

Çalıştayda Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde Yrd. Doç. Dr. Turabi Karadağ, iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özdemir ise kaliteli yönetim sistemleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra soru-cevap kısmına geçildi ve katılımcılar Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanıtlamasıyla istemiyle, Maltepe'ye ve bölgeye dair sorunlarını ve merak ettiklerini sordu. Kılıç, sorulara verdiği yanıtta, M'Expo fuar projesi başta olmak üzere, ilçe merkezindeki trafiğin yer altına alınması, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük'te yapılacak kentsel dönüşümde uygulanacak inşaat sigortası sistemiyle, karayolları arazisinde belediyenin girişimleriyle elde edilen kazanımları ve ileride gerçekleştirecekleri projeleri katılımcılarla paylaşma imkanı buldu.