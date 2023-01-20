Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ara tatile giren öğrencilere karne dağıttı

Başkan Şeyma Döğücü, "Biz öğrencilerimize Türkiye'mizin ikinci yüzyılını emanet edeceğiz. Onun için onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son ders zili bugün çaldı. İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan milyonlarca öğrenci ara tatile girdi. Sancaktepe Şehit Er Hasan Genç İlkokulu'nda da bugün karne sevinci yaşandı. Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş Şehit Er Hasan Genç İlkokulunda öğrencilerin sevincine ortak oldu. Karnelerini Başkan Döğücü'nün elinden alan öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı.

Karnelerini dağıtmak üzere Şehit Er Hasan Genç İlkokulunda bulunan sınıflara giren başkan Döğücü ara tatile giren öğrencilerin karnelerini dağıttıktan sonra öğrencilerle karne günü hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenci sıralarına oturan Başkan Döğücü karnelerini alan minik öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra ara tatile giren öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti.

Karne gününde konuşan Başkan Döğücü, "Sömestır tatiline giriyor çocuklarımız. Ve çok mutlu ve heyecanlılar, karne heyecanları var. Çocuklarımızın hepsine üstün başarılar diliyoruz. Bu memleket artık onların. Sancaktepe'de 100 bini aşkın öğrencimiz var. Biz bu öğrencilerimize Türkiye'mizin ikinci yüzyılını emanet edeceğiz. Onun için onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Onların başarıları bizleri mutlu ediyor" dedi.

Karneleri alan öğrencilerin sınıf öğretmeni Sevgül Suadiye, "Güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Ara tatilde öğrencilerin bol kitap okumalarını ama daha çok dinlenip eğlenmelerini tavsiye ediyoruz. Belediye Başkanımızın ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduk. Hepsi için güzel bir karne günü oldu" dedi.

Ara tatile giren öğrencilerden İshak Akçılar," Çok mutlu hissediyorum kendimi. Tatilde oyunlar oynayacağım, ders çalışacağım. Şeyma Döğücü geldi çok mutlu hissettim" dedi.

Tatile mutlu girdiğini ifade eden öğrencilerden Havva Dursun, "Kitap okuyacağım ve ödevlerimi yapacağım. Başkan Şeyma Döğücü karne dağıttı ve bize 'iyi tatiller' dedi" diye ekledi.