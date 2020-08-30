Sancaktepe Belediyesi Basın Danışmanı Mehmet Ergün'ün oğlu dünya evine girdi

Sancaktepe Belediyesi Basın Danışmanı Mehmet Ergün'ün oğlu Okan Bahadır Ergün, nişanlısı ile Küçüksu Kasrı'nda dünya evine girdi.

Sancaktepe Belediyesi Basın Danışmanı Mehmet Ergün'ün oğlu Okan Bahadır Ergün, bugün nişanlısı Aslıhan Ezber ile dünya evine girdi. Beykoz'daki Küçüksu Kasrı'nda düzenlenen düğüne Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sancaktepe Belediye Eski Başkanı İsmail Erdem, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Üsküdar Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Kara ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Başkan Şeyma Döğücü kıydı. Başkan Döğücü düğünde yaptığı konuşmada çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Atılan imzaların ardından Coşkun Sabah, katılımcılara müzik ziyafeti sundu.