Sancaktepe Belediyesi iftar sofrasını deprem bölgesinde de kurdu

Sancaktepe Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir bölgesinde kurduğu iftar sofrası ile depremzede vatandaşlara iftar yemeği ikram etti.

Depremin olduğu ilk günden bu yana Malatya Doğanşehir'e başta konteyner kent olmak üzere tüm lojistik desteğini veren Sancaktepe Belediyesi hayırsever vatandaşların da desteği ve Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katılımı ile 3 Nisan Pazartesi günü bin 500 kişilik iftar yemeği verdi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Doğanşehir'de kurulan konteyner kentte gerçekleşen iftar programında ayrıca hem çocuklara hem de yetişkinlere özel kültürel etkinlikler düzenlenerek Ramazan ayının manevi havası deprem bölgesinde vatandaşlara yaşatıldı.