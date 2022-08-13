Sancaktepe Belediyesinden aşure ikramı

Sancaktepe'de Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin dört farklı noktasında vatandaşlara aşure ikram edildi. Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Şeyma Döğücü de katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 3 farklı noktada ve İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımı için kurulan stantlara binlerce vatandaş uğrarken düzenlenen organizasyona, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katılarak vatandaşlarla bir araya gelip aşure dağıttı.

“İnşallah Rabbim bu güzel günler hürmetine ülkemize, milletimize birlik, düzenlilik ve bereket versin”

Muharrem ayı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Sancaktepe Belediye başkanı Şeyma Döğücü, "İlçemizin 3 meydanında, aşure dağıtımı yapıyoruz. Bu Muharrem ayının mübarek günlerinde aşuremizi ilçemizdeki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İlçemizin 3 meydanında yaptığımız aşure dağıtımını İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanemizde Başhekim hocamızla beraber burada hasta yakınlarımızı da unutmadık. Onların dualarını almak için hasta yakınlarına da aşure dağıtımımızı yapıyoruz. İnşallah Rabbim bu güzel günler hürmetine ülkemize, milletimize birlik, düzenlilik ve bereket versin diyoruz. Bu mübarek günlerin bereketinden de feyzinden de yararlanmayı nasip etsin" dedi.

“Aşure bolluk ve bereketin simgesidir”

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Alpaslan Tanoğlu, "Aşure, kendisi zaten birlikteliğin, beraberliğin, dayanışmanın bir simgesi, aynı zamanda bolluk ve bereketin de bir simgesidir. Bu güzel günlerde böyle bir faaliyet yaptıkları için öncelikli olarak Sayın Başkanımıza ve Sancaktepe Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü böyle bir faaliyet işte bu güzel günleri hatırlayıp dostluğumuzun, kardeşliğimizin, birlikteliğimizin tekrar gönüllerde, akıllarda, vicdanlarda canlanmasını sağlıyor" diye konuştu.

Özlem Gözüm isimli vatandaş ise, “Allah razı olsun. Çok canım çekiyordu, hastam var. Normalde yapacaktım ama kısmet burayaymış. Yapanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.