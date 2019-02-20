Sancaktepe esnafından Av. Şeyma Döğücü'ye destek

Şeyma Döğücü, Atatürk Mahallesi ve Akpınar Mahallesi esnafını ziyaret etti. Döğücü'ye esnaftan büyük destek geldi.

Şeyma Döğücü, Atatürk Mahallesi ve Akpınar Mahallesi esnafını ziyaret etti. Adayların belli olduğu tarihten bu yana Sancaktepe'de basmadık yer bırakmayan Döğücü, bu kez esnafın beklenti ve isteklerini dinledi.

"Oylar sizden hizmet bizden"

Sancaktepe'de bulunan tüm mahalleleri gezen, notlar alan ve vatandaşları dinleyen Döğücü, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi ve Akpınar Mahallesi esnafı ile hasbihal etti. Döğücü'yü karşısında gören vatandaşlar, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. Döğücü de esnafa "Oylar sizden hizmet bizden" diyerek esnafın desteğini istedi.

Esnafın beklentileri karşılanacak

Sancaktepe'nin ilk kadın belediye başkan adayı Döğücü, seçimden sonra belediyede göreve başladıklarında esnafın tüm beklentilerinin karşılanacağının altını çizdi. Av. Döğücü, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Kadın olmasından dolayı aile ortamını daha iyi bilir"

Şeyma Döğücü'nün Akpınar Mahallesi'ni daha da geliştireceğine inandığını dile getiren Hüseyin Bükçü “Akpınar Mahallesi'nde kurulduğundan beri oturuyorum. 1992 senesinde geldim. Başkanımızı destekleyeceğiz inşallah. Kadın olmasından dolayı aile ortamını daha iyi bilir. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getireceğiz. Bunları kendilerinden bekliyoruz. Burayı daha çok geliştirecekler. Biz bu görüşteyiz “ diye konuştu.

Av. Şeyma Döğücü, ziyaretlerini tamamlamasının ardından Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Camii'ne giderek cemaatle bir süre sohbet etti.