Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya şehit ailelerini ziyaret etti

17 Şubat Perşembe günü gerçekleşen ziyaretlere Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya'nın yanı sıra İlçe Müftüsü Muammer Turan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Özdemir ve Sancaktepe Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Alper Alp de katıldı.

İlk olarak Şehit Er Ercan Çukurçayır'ın Annesi Sabiha Çukurçayır ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Ahmet Karakaya ve beraberindeki kurum müdürleri daha sonra Şehit Uzm. Onb. Hakkı Doğan'ın babası Erol Doğan ve Annesi Medine Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehitlerimizin aziz ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karaya ziyaretler kapsamında yaptığı konuşmasında, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcudur” dedi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Ahmet Karakaya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.