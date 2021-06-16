Sancaktepe TEM'de otomobil takla attı, uzun araç kuyrukları oluştu

Sancaktepe'de TEM otoyolu Sultanbeyli istikametinde yağış nedeniyle 1 otomobil takla attı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza, TEM otoyolu Ankara istikameti, Sancaktepe mevkiinde saat 19.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Skoda marka 55 ATI 63 plaka otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan takla atan otomobil kurtarma aracı yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırılarak çekiciye yüklendi. Kaza yapan aracın kaldırılması sonucu yol çift şeritli trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.