Sancaktepe'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Sancaktepe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen spor şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyespor'un dünya şampiyonu bilek güreşçileri ile bilek güreşi yaptı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Sancaktepe Spor Okullarında eğitim gören ve kendi dalında başarılı sporcuların Capoeira, Taekwondo, Karate, Güreş, Kick Boks ve Kungfu gösterileri programa görsel anlamda zenginlik katarken düzenlenen gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu etkinliğe gelen gençlere video mesaj yoluyla seslenerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Gençlerin güzel bir akşam yaşadığı Sancaktepe Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Şöleni'nde ayrıca Sancaktepe Belediyespor'un Dünya şampiyonu bilek güreşçilerinden Adem Çelik, Esra Kiraz ve Melike Aysan programa katılım sağlayarak Başkan Döğücü ve etkinliğe katılan vatandaşlar ile bilek güreşi yaptı.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Gençler, şunu unutmayın ki sizleri 'x, y, z' kuşağı diye ifade etmeye çalışanlar var. Siz bunlar değilsiniz. Sizler Türkiye gençliğisiniz. Bizim evlatlarımızsınız. Sizler 'Teknofest' gençlerisiniz. Geleceğe yönelik ruhumuzu yeşerten gençlersiniz" dedi.