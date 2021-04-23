Sancaktepe'de 23 Nisan'a özel belediye meclisinde başkan, katip ve meclis üyesi çocuklar oldu

Bir günlüğüne başkan, katip ve meclis üyesi olan minikler, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye soru sorarak, merak ettiklerini öğrendi. Döğücü, yeni hayata geçirdikleri 'Kulağım Sende' uygulamasıyla çocukların isteklerini duyup, bizzat ilgileneceğini dile getirdi.

İstanbul'da birçok öncü çalışmaya imza atan Sancaktepe Belediyesi artık çocuklara da söz hakkı tanıyacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sancaktepeli çocuklar Belediyenin Meclis salonuna davet edildi. Bir günlüğüne başkan, katip ve meclis üyesi olan minikler, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye soru sorarak, merak ettiklerini öğrendi. Ayrıca çocuklara yönelik pek çok faaliyete imza atan Sancaktepe Belediyesi, 'Kulağım Sende' adında yeni bir uygulama başlatıyor. Bu uygulama ile hazırlanan internet sitesi üzerinden belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye doğrudan ulaşabilecek olan çocuklar, video, yazı veya ses kaydı ile dilek, istek ve taleplerini iletebilecekler.

"Çocukların taleplerini bizzat kendim okuyacağım"

Belediye Başkanı Şeyma Döğüncü, "Bugün 23 Nisan, biz de çocuklarımızla bir araya geldik. Bilgi evlerimizde, enderun mekteplerimizde okuyan çocuklarımızla bugün belediye meclisimizde özel bir oturum yaptık. Meclis üyesi koltuklarımızda çocuklarımız oturdu. Onlarla birlikte Sancaktepe'yi konuştuk. Çocuklarımızın Sancaktepe ile ilgili taleplerini bize iletebilmeleri için "Kulağım Sende" uygulamasını başlattık. 23 Nisan'dan itibaren de dijital ortamdan onları dinlemeye devam edeceğiz. Ben onların taleplerini bizzat okuyacağım. Çocuklarımızın çok farklı bakış açıları var ve böylelikle onların her türlü fikirleri bize yenilik katacak" diye konuştu.