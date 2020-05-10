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Sancaktepe'de 400 sağlık çalışanı annenin adına Sahra Hastanesi'ne fidan dikildi

Sancaktepe Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel kutlama etkinliği düzenlendi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel kutlama etkinliği düzenlendi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı etkinlikte Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hastanede çalışan annelerin Anneler Gününü kutladı. Sahra Hastanesi'nin bulunduğu alana 400 sağlık çalışanı annenin isminin verildiği fidan dikildi.


Sancaktepe Belediyesi, Anneler Günü'ne özel sağlıkçı anneler için özel bir etkinlik düzenledi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı etkinlikte hizmete girecek olan Sahra Hastanesi'nin bulunduğu alana KOVİD-19 ile mücadelesinde büyük fedakarlıklar gösteren Prof.Dr.İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 400 sağlık çalışanı annenin isminin verildiği fidan dikildi.


Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde sağlık çalışanı annelere isimlerine ait dikilen fidanların sertifikaları takdim ederek sağlık çalışanı annelerin Anneler Günü'nü kutladı.


Program, korona virüse yönelik alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının yoğun iş temposu nedeniyle sembolik olarak 5 sağlık çalışanı annenin katılımı ile gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bilgi veren Ssncaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün Anneler günü biz de bugün çok zorlukla geçirmiş, çocuklarından ayrı geçirmiş, evlerine gidememiş sağlık çalışanı annelerimize hediye vermek istedik. Sonra biz de bu hediyenin kalıcı olmasını istedik. Sahra Hastenimizin bahçesine her bir sağlık çalışanı annemiz için birer fidan dikti ve isimlerini verdik" dedi.

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