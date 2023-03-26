Sancaktepe'de araç demir korkulukları aşıp dereye uçtu: 2 yaralı

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki dereye uçtu. Araçta bulunan 2 kişi vatandaşların yardımı ile yaralı olarak çıkartıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sancaktepe Mevlana Mahallesi Öztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 4795 plakalı Citroen marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek demir korkuluklara çarptıktan sonra yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri kaza ilişkin çalışma başlattı.