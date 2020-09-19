İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sancaktepe'de araç gasp anı kamerada

Sancaktepe’de bir aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay geçtiğimiz hafta Veysel Karani Mahallesi'de meydana geldi. Mezarlık yanında park halindeki Cevat A. isimli şahsın elinden zorla aracının anahtarı alınarak gasp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri aracı aramaya başladı. Yapılan çalışma sonrası Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak üzerindeki adrese yaptıkları operasyon sonucu şüpheli Atakan A.'yı gözaltına aldı. Aynı adreste bulunan araç ise sahibine teslim edildi. Şüpheli Atakan A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Sancaktepe aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki araca yaklaşan şahısların aracı alarak kayıplara karışıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.