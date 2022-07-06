Sancaktepe'de arazideki yangın binaya sıçradı: 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Sancaktepe'de boş arazide bulunan tahta paletlerden çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı. Yangına müdahale esnasında yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Vali Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, boş arazide bulunan tahta paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 4 katlı binaya sıçradı. Binanın cephesinden büyüyen yangın çatıya sirayet etti. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Daire sakinleri binayı kendi imkanlarıyla boşalttı. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

“Paletler yanmış”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Hakan Yaşar, “Paletler yanmış. Kimse yaralanmadı ama binada maddi hasar büyük. Mahalleli sokağa döküldü. Elektrik kablolarını kestiler. Ekipler müdahale ediyor” diye konuştu.