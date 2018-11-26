Sancaktepe'de askeri helikopter kazası 4 şehit, 1 yaralı

Sancaktepe Sarıgazi'de meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasında içine girmişlerdir. Gördüğünüz gibi bunu da hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük çaba göstermişlerdir" dedi.

Sarıgazi Mahallesi, Fırtına Sokak'ta meydana gelen helikopter kazasında mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Görgü tanıkları helikopterin düşmeden önce havada bir kaç tur attığını ve düşerken binaya çarparak parçalandığını söyledi. Helikopterin parçalarının apartman önünde bulunan bahçeye düştüğü görülürken enkazın kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazada herhangi bir sivil zarar görmezken şehit olan askerler polis araçlarının ve ambulansların eşlik ettiği konvoyla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kahraman pilotların kuleyle yaptığı görüşmede, herhangi bir sivilin zarar görmemesi için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi. Helikopterin boş alana düşmesi için büyük çaba harcayan kahraman pilotlar, olası kazanın yaşandığı yerin hemen yakınında çocuk parkı olması nedeniyle büyük bir faciayı önledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sancaktepe'de düşen askeri helikopterin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Başımız sağolsun. Buradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı şekilde bugün sabah saat 10:32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde iki subay iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Maalesef saat 11:02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra bu kaza meydana gelmiştir. İki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğum bakında ameliyathanede ameliyatı yapılmaktadır. Sağlık personeli gerekli kararı verdi. Birinci ve gerekirse ikinci ameliyatı yapmak için hazırlıklarını sürdürmektedirler. Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasında içine girmişlerdir. Gördüğünüz gibi bunu da hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük çaba göstermişlerdir. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havalimanına ulaşmaya çalışmışlar, maalesef ulaşamamışlardır. Olayla ilgili incelemeler yapılıyor. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. bu çerçevede şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.