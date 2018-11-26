Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü sokak havadan görüntülendi

Sancaktepe’de 4 askerin şehit olduğu 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının gerçekleştiği sokak havadan görüntülendi.
Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının gerçekleştiği sokak havadan görüntülendi. Görüntülerde helikopter enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düşmüş 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı.İki apartmanın arasına düşen helikopterin düştüğü sokak havadan görüntülendi. Görüntülerde helikopterin kaldırılma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.