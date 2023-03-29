Sancaktepe'de beton mikseri ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sancaktepe'de beton mikseri ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Sancaktepe'de İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan 34 UV 5823 plakalı Isuzu markalı kamyonet ile 34 BOA 863 plakalı Ford markalı beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan şoför hayatını kaybetti. Beton mikserinin şoförü ise hafif yaralandı. Kamyonet şoförünün cenazesi, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı.