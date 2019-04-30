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Sancaktepe'de çatlaklar meydana gelen park mühürlendi

Sancaktepe’de bir ilkokulun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar meydana geldi.

Sancaktepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar meydana geldi. Parkın kapısı belediye ekiplerince kapatılarak mühürlendi.


Sancaktepe'de, perde duvarında çatlaklar oluşan park mühürlendi. Safa Mahallesi'nde, Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın perde duvarında çatlaklar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu.


Zabıta ekipleri, meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki site sakinlerine de uyarıda bulundu, park alanının yakınına otomobillerini bırakmamalarını istedi.


Park içerisinde inceleme yapan belediye yetkilileri daha sonra parkı mühürleyerek kapısına da kilit vurdu.

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