Sancaktepe'de derede akan beyaz madde paniği

Sancaktepe'de bulunan bir derede akan suya karışan beyaz madde görenleri tedirgin etti. Suyun beyaz renge bürünmesine, çevredeki fabrikanın tankerinden sızan lateks maddesinin sebep olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de bulunan bir dereden akan suyun beyaz renge büründüğü görüldü. Deredeki beyaz suyu gören vatandaşlar tedirgin oldu. Beyaz suyu fark eden bir vatandaş ise, cep telefonu kamerası ile derede akan beyaz suyu görüntüledi. Olay yerine gelen ekipler, dereye sızan madde üzerinde inceleme yaptı. Öte yandan bir balon fabrikasında lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma olduğu, sızan maddenin dereye akması sonucu suyun beyaza büründüğü ve maddenin tehlike arz etmediği öğrenildi. Sancaktepe Belediyesi tarafından fabrikaya 15 gün kapama cezası verildi.

Olaya tanık olan Arda Yıldız, “Ben sabah buradan giderken gördüm. Arkadaki fabrikadan akmış muhtemelen. Muhtemelen konfeksiyon fabrikası. Kumaşları boyadıkları madde akmış galiba o tarz bir şeye benziyor sızıntı. Ben geldiğimde ekipler yıkıyordu. Şu anda da halen yıkama çalışmaları devam ediyor. İhmalkarlığın sonucu böyle bir şey olmuş. Şu anda da pis kokuyor. Böyle çevreyi kirletmeleri pek hoş değil” dedi.

Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Fabrikada bulunan 20 ton lateks kimyasal maddesinin 10 tonu gerekli tedbirler alınmadığı için dereye aktı. Daha sonra belediyeye bağlı çevre koruma müdürlüğü tutanak tuttuğu firmaya 15 gün kapama cezası verdi. Bu tutanaklar il çevre müdürlüğü ve valiliğe gönderildi. Valilik ve İSKİ ekipleri olay yerine intikal ederek akan maddeden numune aldılar. Belediye 15 gün içerisinde firmadan ızgara, set ve kör kuyu yapımı talep etti. Eğer bu istekler yapılmaz ise kapama cezasının devam edileceği belirtildi. İSKİ ekipleri şu anda çalışıyor ve firma belediyenin kesmiş olduğu ceza dolayısıyla faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verdi" denildi.