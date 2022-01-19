Sancaktepe'de direksiyon sınavından geçemeyen kadının ailesi öğretmene saldırdı

Sancaktepe'de, direksiyon sınavından geçemeyen kadın, evine gidip durumu ailesine söyledi. Ailesi, kadının sınavdan geçememesinin sorumlusu olarak gördükleri direksiyon öğretmenine saldırdı. Kadının kardeşi ile babasının direksiyon öğretmenine yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasın yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Sancaktepe'de direksiyon eğitimi verilen alanın yakınındaki kafede meydana geldi. Girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, iddiaya göre evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine söyledi. Duruma sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, direksiyon öğretmenlerinin oturduğu kafeye gitti. Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan direksiyon öğretmeni B.A.'ya saldırdı. Baba ile oğlunun yumruklu saldırısına uğrayan öğretmen B.A., kendisini savunmak istese de yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu engellemesiyle kavga sonlandı. Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., kendisine saldıran baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlunun serbest bırakıldığı öğrenildi.

Direksiyon öğretmenine saldırı anı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baba ile oğlunun, masada bir başka öğretmen arkadaşıyla oturan öğretmen B.A.'ya yumruklarla saldırdığı görülüyor. Yumruklara maruz kalan öğretmen yere düşüyor. Kafedekiler ise baba ile oğlu tutarak olayı sonlandırıyor.