Sancaktepe'de ‘Dünya Çevre Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sancaktepe Belediyesi 'Dünya Çevre Günü' çerçevesinde çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok atölye ve stantların yer aldığı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesinin hayata geçirdiği ve hem vatandaşa hem de çevreye fayda sağlayacak olan Doğa Kart hakkında bilgiler aktardı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü, Sarıgazi Demokrasi Caddesinde çeşitli etkinlikler kutlandı. Etkinliğe, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz katıldı. Gerçekleşen etkinlikte Sancaktepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çevre bilincini oluşturmak için kurduğu stantta vatandaşlara bu yıl uygulamaya koydukları Doğa Kart hakkında bilgiler verdi ve çeşitli hediyeler dağıttı. Etkinliğe katılım sağlayan firmalar ise vatandaşlara çevre duyarlılığını ön plana çıkaran birbirinden farklı hediyeler verdi. İlçedeki okulların yapmış oldukları geri dönüşüm ürünleri ve Sancaktepe Belediyesinin atölyesinde yapılan geri dönüşüm ürünleri ise stantlarda sergilendi. Düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tiyatro gösterisi, maskot gösterisi ile renkli görüntüler oluşurken, etkinlik rap sanatçısı Tabir'in konseri ile son buldu.

‘Doğa Kart Projesi' ile hem çevre Kazanıyor, hem vatandaş

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl uygulamaya konulan Doğa Kart projesi ile vatandaşlar hem çevresini koruyacak hem de bütçelerine katkı sağlayacak. Proje çerçevesinde vatandaşlar geri kazanılabilir atıklarını evlerinde ayrı biriktirerek mobil atık aracındaki yetkili personele teslim ederek atık cinsinin birim fiyatına göre Sancaktepe Doğa Kart'larına lira puanlar yükleyecekler. Vatandaşlar kartlarında biriken lira puanlar ile MetropolCard'ın Sancaktepe ilçe sınırlarındaki anlaşmalı marketlerinde diledikleri gibi kullanabilecekler.

Etkinliğe katılarak Sancaktepe halkıyla buluşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ‘Bugün doğa kartımızı anlatacağım size , doğa kart projemizi artık hayata geçiriyoruz. İnşallah bu doğa kart projemizde, evinde ayrıştırarak çöp getiren kardeşlerimize bu kartlara para puan yüklenecek. Getirdikleri atıkların türüne göre para puan yüklenecek kartlarına. Yüklenen para puanlarla ise anlaşmalı metropol işletmelerinde alışveriş yapabilecekler'' dedi.