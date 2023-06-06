Sancaktepe'de ‘Dünya Çevre Günü' konser coşkusuyla kutlandı

Sancaktepe Belediyesi tarafından 'Dünya Çevre Günü'nde çocuklar ve gençlerin çevre bilincini artırmak için birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan gençler düzenlenen konserde hem eğlendi hem de eğitmenler eşliğinde çevre konusunda bilgilendirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Gençlerimizi sıfır atığa ve geri dönüşüme daha duyarlı hale getiriyoruz" dedi.

Her yıl kutlanan Dünya Çevre Günü'nde Sancaktepe Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerinin çevre bilincini arttırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı. Sıfır atık konulu tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi ve canlı konser ile etkinliğe katılanlar genç öğrenciler keyifli anlar yaşadı. İlçe genelindeki okulların yapmış oldukları geri dönüşüm ürünleri ile belediye atölyesinde çıkarılan geri dönüşüm ürünleri ise stantlarda sergilendi. Program, Sancaktepe Belediyesi tarafından ‘Dünya Çevre Günü' sebebi ile düzenlenen yarışmanın ödül töreni ile sona erdi.

“Gençlerimizi sıfır atığa ve geri dönüşüme daha duyarlı hale getiriyoruz”

Etkinliğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla Sancaktepe'de festival havasında çevre etkinlikleri düzenledik. Hem okullarımızdan hem de gönüllü çevrecilerimizden gençlerin katılımıyla sabah itibariyle başlayan etkinliğimiz akşama kadar devam edecek. Gençlerimizi sıfır atığa ve geri dönüşüme daha duyarlı hale getiriyoruz. Sancaktepe'de geçen sene başlattığımız ‘ne kadar çok atık getirilirse kartlara o kadar para yüklemesi yapılan doğa kart projesi' çerçevesinde vatandaşlarımız kartlarındaki para ile marketlerden alışveriş yapabiliyor. Biz bu projeyi ilçemizde oturttuk. Bugün hem bunların ödüller törenleri gerçekleşecek hem de gençlerimizle çevre ile ilgili hasbihal edeceğiz. Çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor. Bizden çok daha fazla duyarlı olan çocuklarımızın beklentilerini yerine getirmek yöneticilere düşüyor. Daha temiz bir dünya için gençlerimizle çalışacağız'' dedi.

“Doğa hakkında bilgilendirmelerde bulundular”

Etkinlik hakkında konuşan lise öğrencisi Berkay Can Ceylan, “Burada bize doğaya karşı atıkları ayrıştırmamızı öğretip, doğa hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Doğada yapmamız gereken şeyleri gösterdiler, atıkları ayrıştırmadan attığımızda bunların doğaya ne kadar zarar verdiğini öğrettiler. Konser verildi, yarışmalar yapıldı, çevre ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu” diye konuştu.