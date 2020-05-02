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Sancaktepe'de duvar ve çatıları yerleştirilmeye başlanan pandemi hastanesi havadan görüntülendi

İstanbul Sancaktepe’de inşa edilen bin 5 yataklı pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı.

İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen bin 5 yataklı pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı. Sancaktepe'deki pandemi hastanesinin yapımında bazı bölümlerinin tamamlandığı görüldü. Pandemi hastanesi havadan görüntülendi.


Salgına karşı Yeşilköy ve Sancaktepe'de tek katlı iki hastane inşa edilmeye başlanmıştı. Sancaktepe'deki bin 5 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün boyu gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışırken, beton zeminin tamamlanmasının ardından bazı binaların çelik konseksiyon duvar ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor.

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