Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı

Camı kırarak araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Meclis Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JC 5414 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak ters döndü. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Camı kırarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, elinden hafif yaralandı. Etrafta bulunan vatandaşlar yaralı sürücüye eline koyması için buz verdi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Sena Nur Güney, "Sesi duyup cama çıktım. Adam araç içerisinden çıkmak için camı kırıyordu. Eli kesilmişti. O heyecanla aşağıya indim. Arabaya baktım ters dönmüştü. Eli çizikti, buz verdim. Sonra ambulans geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, elektrik direğine çarpmış" dedi.