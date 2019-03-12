Sancaktepe'de fabrika ziyaretinde bulunan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Av. Şeyma Döğücü'den istikrar ve hizmet vurgusu

Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de bir ilaç fabrikasına ziyarette bulundular. Burada çalışanlara bir konuşma yapan Akdağ, Av. Şeyma Döğücü'ye destek isteyerek; ‘Şeyma Hanım Sancaktepe'de belediye başkanı olduğu zaman Sancaktepe'nin çehresi değişecek' dedi.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de bir ilaç fabrikasına ziyarette bulundular. Fabrika sahibi ve çalışanlarla bir araya gelen ikili hem işlerin nasıl gittiği ile ilgili bilgi aldılar hem de çalışanların hal hatırlarını sordular. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ burada bir konuşma yaparak Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ile yaptıkları Cumhur İttifakı'nın amacının Türkiye'de istikrarı ve huzuru devam ettirmek olduğunu söylerken, İstanbul'da Binali Yıldırım'a, Sancaktepe'de de Av. Şeyma Döğücü'ye destek istedi.

‘Binali Yıldırım ile İstanbul yeni bir bahar yaşayacak'

İstanbul'da Binali Yıldırım isminin başardığı işler ve tecrübesiyle çok doğru bir isim olacağını ifade eden Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ “ Ben inanıyorum ki bu dönemde Binali Yıldırım ile İstanbul yeni bir bahar yaşayacak. Onun en büyük karakteri çözüm odaklı olması. İş yapar. İkinci özelliği de sizden bizden biridir. Bakan yada başbakan oldu diye farklı bir hale hiç dönüşmemiştir. Ben bunu çok önemsiyorum. Ülkeyi yönetenlerin ayakları yerden kesilirse bu ülke için çok kötü olur. Binali Yıldırım İstanbul'da ortalama olarak trafikte geçirilen süreyi 1 saat 50 dakikadan 30 dakikaya indireceğim diye bir hedef koyuyorsa ben bunu yapacağına inanıyorum. Mahalli seçimlerde belediye başkanlarımızı seçerken bize daha yaşanılır bir şehir umudu veren belediye başkanları seçmeliyiz. Binali Yıldırım ismi başardığı işlere kıyasla, tecrübesine kıyasla çok doğru bir isim “ diye konuştu.

‘Sancaktepe ailelerin huzur içerisinde yaşayacağı bir ilçe olacak'

Av. Şeyma Döğücü ile beraber Sancaktepe'ye kadın eli değeceğini ve bunu sabırsızlıkla beklediğini belirten Recep Akdağ “ Sancaktepe'de ben gelirken Şeyma Hanım'ın projelerine baktım. Çok farklı projeler var. Sancaktepe parklarıyla, spor alanlarıyla, gençlerin ve yaşlıların hizmetine sunulacak bir takım alanlarla ailelerin huzur içerisinde yaşayacağı bir ilçe olacak. Sancaktepe'ye bir kadın eli değeceği belli. Ben onu heyecanla bekliyorum. Yarın Şeyma Hanım Sancaktepe'de belediye başkanı olduğu zaman Sancaktepe'nin çehresi değişecek “ dedi.

‘Cumhur İttifakı'nın ruhu Türkiye'de istikrarı devam ettirmektir'

Cumhur İttifakı'nın maksadının Türkiye'de yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni geliştirmek olduğunu dile getiren Akdağ, CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu ittifakın amacının yıkmak ve istikrarsızlaştırmak olduğunu vurguladı. Akdağ sözlerine şöyle devam etti; “Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile aramızda bir menfaat birliği yok. Bu hususta Devlet Bahçeli de gerçekten ilkeli bir tutum sergiledi. Peki ben size soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin hangi ortak ülküsü olabilir? İyi Parti ile HDP'nin hangi ortak ülküsü olabilir? HDP İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da aday göstermiyor ve CHP'nin adaylarını destekliyor. Aynı HDP Mersin'de İyi Parti'nin adayını destekliyor. Zaten kendileri bunu ifade ettiler. Açıkça şunu söylediler; ‘Bizim amacımız Kürdistan'da MHP ve AK Parti'yi alt etmek ve batılı şehirlerde de zayıflatmaktır'. Biz böyle bir yere başka maksatlarla da oy versek bu hususa hizmet edeceğimizi hatırlamamız gerekiyor “ şeklinde konuştu.

‘Projelerimizin Sancaktepe'deki herkesin ihtiyacına cevap vereceğini düşünüyorum'

Sancaktepe ile ilgili projelerini önce halka sorup ona göre hazırladıklarını söyleyen AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü “ Sancaktepe'nin dokusunu çok iyi tanıdık. Her kapıyı çaldık. Herkesle temas ettik. 29 Aralık'tan beri sahadayız. Sancaktepe'deki bütün kıymetlerimizle bir araya gelip tekliflerini aldık. Onlara göre proje hazırladık. Biz projelerimizi önce görüştük sonra hazırladık. İhtiyaca göre belirledik. O yüzden bundan sonraki süreçte de projelerimizin Sancaktepe'deki herkesin ihtiyacına cevap vereceğini düşünüyorum ” dedi.

İkili son olarak fabrika çalışanlarıyla bir hatıra fotoğrafı çektirerek fabrikadan ayrıldı.