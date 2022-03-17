Sancaktepe'de hafif ticari araç, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Sancaktepe'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazazedeler araçların yanında sigara içti, telefonla çekim yaptı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Yalvaç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CNJ 718 Plakalı Citroen markalı hafif ticari araç sürücüsü, sokak üzerinde yerlerin buz tutmasından dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 06 ZVG 06 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunan 4 kişi ve hafif ticari aracın içindeki 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkânları ile otomobilin içinden çıkan kadın yolcular araçların yanına oturmaları için konan sandalyeye oturup sigara içti, kazada hasar alan otomobilleri cep telefonu ile çekti. Polis ekipleri yaşanan kazadan dolayı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Biri çocuk 7 kişinin hafif yaralandığı kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.