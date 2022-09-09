İhlas Haber Ajansı

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Sancaktepe'de hafriyat kamyonu altında kalan genç kadın hayatını kaybetti

Sancaktepe’de, yolda dönüş yapan hafriyat kamyonunun altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de, yolda dönüş yapan hafriyat kamyonunun altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 11.00 sıralarında Sancaktepe Başkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye dönüş yapan 41 AKM 825 plakalı hafriyat kamyonu, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Meryem Kefercumi isimli yabancı uyruklu genç kadını altına alarak ezdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Meryem Kefercumi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Meryem Kefercumi'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

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