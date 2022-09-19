Sancaktepe'de iki farklı yerden bisiklet çalmıştı, polis ekipleri kıskıvrak yakaladı

Sancaktepe'de iki farklı adresten 2 bisiklet çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, hırsızın bisikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de polis ekipleri, 11 Eylül 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında Safa Mahallesi'ndeki iki ayrı adresten 2 adet bisiklet çalındığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği adresler ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyip yaptıkları detaylı araştırmalar sonucu hırsızlığı yapan kişinin S.E. olduğunu tespit etti. Ekipler, çalışmaların ardından şüpheli şahsı aynı gün Sancaktepe'de kıskıvrak yakaladı. Yapılan araştırmalar sonucu, şüpheli şahsın çalmış olduğu bisikletleri ikinci el ürünlerin satışının yapıldığı bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı ve M.Y. isimli şahsa sattığı belirlendi. Polis ekipleri çalışmaların devamında M.Y.'yi de yakaladı ve çalıntı bisikletler temin edilerek sahiplerine teslim edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden, “Suç Eşyası Satın Alma veya Bulundurma” suçundan hakkında işlem yapılan M.Y. adli makamlarca serbest bırakılırken, “Bisiklet Hırsızlığı” suçundan hakkında işlem yapılan S.E. ise 12 Eylül 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.