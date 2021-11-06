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Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu

Sancaktepe’de ilkokullu öğrenciler, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla fırçalarını tuvalle buluşturdu.

Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla fırçalarını tuvalle buluşturdu. Öğrencilerin yaptıkları resimlerden oluşan sergiyi öğretmenler ve veliler ziyaret etti. Sergi sonunda velilere, konunun uzmanları tarafından organ bağışı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.


Sancaktepe İlkokulu öğrencileri 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışı konulu resimler çizdi. Minik öğrencilerin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resimlerden oluşan sergiyi okul öğretmenleri, veliler ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri gezerek resimleri inceledi. Sergi ziyaretinin ardından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konunun uzmanlarınca, velilere organ bağışı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.


Öğretmen Bahri Ender Bayrak, “Organ bağışı haftasında çocuklarımızla toplumsal farkındalık oluşturmak için Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bağışı koordinatörlüğü yapmaktan mutlu olduk” dedi.


Okul öğretmenlerinden Serdar Akkaya, “Öğrencilerimiz bu süreçte çok emek verdiler. Umarım tüm Türkiye'de sadece bir gün değil senenin her günü kutlanır ve organ bağışı herkes tarafından önemsenir” diye konuştu.


Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil koordinatörü Özlem Otçu, “3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla öğretmen ve velilere organ bağışı konusunda eğitim verdik. Çok da verimli geçti” dedi.


Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil koordinatörü Azize Göktürk, “Lütfen, herkesten organ bağışının önemini anlamasını ve organ bağışı yapmasını istiyorum. Anneler ağlamasın” şeklinde konuştu.

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