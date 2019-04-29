İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sancaktepe'de ilkokulun yanındaki parkta oluşan çatlaklar korkuttu

Sancaktepe’de bir ilkokulun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar meydana geldi.

Sancaktepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar meydana geldi. Parkın kapısı belediye ekiplerince kapatılarak mühürlendi.


Sancaktepe Safa Mahallesi Safa İlkokulunun yanında bulunan bir çocuk parkının zemininde derin çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olası bir çökme tehlikesine karşı bölgeye güvenlik şeridi çekerek durumu kontrol altına aldı. Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri parkta bulunan vatandaşları dışarı çıkarırken, parkın alt tarafından bulunan bir sitenin sakinlerini de araçlarını bölgeden çekmeleri konusunda uyardı. Belediye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından parkın kapısını kapatarak mühürledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.