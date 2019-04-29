Sancaktepe'de ilkokulun yanındaki parkta oluşan çatlaklar korkuttu

Sancaktepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar meydana geldi. Parkın kapısı belediye ekiplerince kapatılarak mühürlendi.

Sancaktepe Safa Mahallesi Safa İlkokulunun yanında bulunan bir çocuk parkının zemininde derin çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olası bir çökme tehlikesine karşı bölgeye güvenlik şeridi çekerek durumu kontrol altına aldı. Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri parkta bulunan vatandaşları dışarı çıkarırken, parkın alt tarafından bulunan bir sitenin sakinlerini de araçlarını bölgeden çekmeleri konusunda uyardı. Belediye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından parkın kapısını kapatarak mühürledi.