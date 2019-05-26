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Sancaktepe'de inşaat çalışmasında çökme

Sancaktepe’de bir inşaat alanında temel atma çalışması sırasında 3 katlı binanın giriş bölümünde çökme meydana geldi.

Sancaktepe'de bir inşaat alanında temel atma çalışması sırasında 3 katlı binanın giriş bölümünde çökme meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.


Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Cihad Sokak'ta bulunan bir inşaatta temel atma çalışması yapıldığı sırada, inşaatın yanında bulunan 3 katlı bir binanın giriş bölümünde ufak çaplı çökme meydana geldi. Binadaki çökmeyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina, yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

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