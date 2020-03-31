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Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın

İstanbul Sancaktepe’de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina içinde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Fatih Mahallesi Durak Sokak'ta bulunan 4 katlı lojistik firmasına ait bir iş yerinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle iş yeri binasının ofis kısmı yandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek mahsur kalan biri çocuk biri kadın 3 kişiyi kurtararak yangına müdahale etti. Kurtarılan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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